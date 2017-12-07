Рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило российскому Агентству ипотечного жилищного кредитования долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте и приоритетного необеспеченного долга в нацвалюте на уровне «Ba1». Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности присвоены АИЖК на уровне «ba2». Прогноз по долгосрочным рейтингам эмитента — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Moody's.

Там указано, что рейтинговое действие предпринято вслед за принятием правительством РФ решения о передаче АИЖК своей 100-процентной доли в банке «Российский Капитал».

Акции «Российского Капитала» будут переданы АИЖК до конца года Акции банка «Российский Капитал» будут переданы в Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) до конца 2017 года. При этом название банка и агентства сменится ориентировочно через три месяца. Об этом рассказал генеральный директор АИЖК Александр Плутник на презентации обновленной стратегии единого института развития в жилищной сфере в связи с интеграцией банка «Российский Капитал».

Как поясняют в Moody's, долгосрочный рейтинг подконтрольного государству АИЖК приравнен к суверенному рейтингу ввиду мнения аналитиков об очень высокой вероятности господдержки организации.

Преимуществами АИЖК с точки зрения оценки его индивидуальной кредитоспособности названы исторически ограниченный левередж (финансовый левередж — соотношение заемного и собственного капитала. — Прим. Банки.ру), низкий аппетит к кредитному риску и взвешенный риск-менеджмент, устойчиво сильная операционная эффективность в последнее время и хороший уровень кратко- и среднесрочной ликвидности. К недостаткам отнесены зависимость АИЖК от оптового фондирования и повышение вовлеченности агентства в новые бизнес-инициативы, включая грядущую консолидацию «Российского Капитала», которая, как ожидается, повысит левередж и снизит прибыльность АИЖК.



«Стабильный» прогноз отражает аналогичную оценку по рейтингам РФ и относительную устойчивость рейтингов АИЖК к возможному ослаблению его индивидуального кредитного профиля после передачи агентству банка «Российский Капитал», которая может понизить исторически очень высокие показатели кредитоспособности АИЖК, отмечается в релизе Moody's.

