Переход на аукционный принцип распределения квот на добычу крабов может оказать «существенное влияние на подходы банков к кредитованию предприятий отрасли и соответственно снизить эффективность программы обновления флота с применением «инвестиционных квот». Об этом говорится в письме вице-президента Сбербанка Вячеслава Цыбульникова в адрес руководителя Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Ильи Шестакова.



Поводом для беспокойства стало «активное обсуждение вопроса изменения механизма распределения квот на биоресурсы (краба)», следует из письма. Сбербанк, как указывает Цыбульников, является основным кредитором для большинства российских рыбодобывающих предприятий, в том числе реализующих стратегические инициативы по строительству береговых перерабатывающих фабрик и рыболовецких судов по инвестиционным квотам (механизм предполагает предоставление квот в обмен на обязательство строительства судов на российских верфях). Благодаря сложившейся системе предоставления квот Сбербанком приняты решения о финансировании таких проектов на общую сумму более 1 млрд долларов — распределение квот на основе «исторического принципа» на срок 15 лет позволило банку «предоставить российским компаниям кредитные ресурсы с периодом погашения, соответствующим реальным срокам окупаемости объектов инвестиций с приемлемым уровнем риска», говорится в письме.

Для дополнительной оценки рисков, возникающих при кредитовании проектов по обновлению рыбопромыслового флота и строительству береговых рыбоперерабатывающих мощностей вице-президент Сбербанка просит Росрыболовство информировать его о планируемых изменениях законодательства по распределению квот на вылов краба.

В пресс-службе Сбербанка подтвердили подлинность письма, отметив, что такие запросы являются «стандартной практикой обращения банка к регулятору за получением официальных разъяснений и комментариев».

«Сбербанк является системообразующим банком и финансирует проекты в различных секторах российской экономики, — сообщил представитель Сбербанка. — Мы на постоянной основе отслеживаем тенденции всех отраслей и вопросы законодательного регулирования, имеющие значение при оценке кредитных рисков». Банк также выразил желание участвовать в рабочей группе с целью обсуждения вопроса изменения законодательства.

В Росрыболовство по состоянию на вечер четверга, 7 декабря, письмо не поступало, уточнила пресс-служба ведомства.