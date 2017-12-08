Портал Банки.ру сравнил изменение средних процентных ставок по кредитным картам в рублях за последние три месяца.



В исследовании были проанализированы данные по кредитным картам всех банков, представленных на сайте Банки.ру: порядка 115 банков и около 500 предложений кредитных карт по состоянию на 1 октября, 1 ноября и 1 декабря 2017 года.

К категории «бонусная» были отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым начисляются баллы по программам лояльности. К категории «с функцией cash-back» отнесены все карты, за безналичные расчеты по которым часть оплаченной суммы возвращается на счет держателя карты. В категорию «классические» попали кредитные карты без каких-либо опций.

В категорию «Standard» вошли карты Visa Classic, Masterсard Standard, Masterсard Mass, American Express и «Мир Классик». В категорию «Gold» вошли карты Visa Gold, Masterсard Gold, American Express Gold, UnionPay Gold. В категорию «Рremium» вошли карты всех категорий выше Gold.

Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по видам карт в ноябре изменялись в пределах 0,64 п. п.

Так, по состоянию на 1 декабря 2017 года средние процентные ставки по картам с функцией «cash-back» понизились на 0,35 п. п., по бонусным картам – на 0,12 п. п., а по классическим картам повысились на 0,29 п. п.



Средние процентные ставки по кредитным картам в разрезе по категориям карт в ноябре изменялись в диапазоне 0,29 п. п.

Ставки по картам категории «Standard» снизились на 0,12 п. п., категории «Gold» — на 0,1 п. п., а по категории «Premium» возросли на 0,17 п. п.

В ноябре минимальные процентные ставки по кредитным картам в рублях предлагали Совкомбанк (10% годовых, карта «Халва»), Киви Банк (10% годовых, карта «Совесть»), Промтрансбанк (от 11,9% годовых), Тач Банк (от 12% годовых).

Наиболее высокие максимальные ставки по кредитным картам предлагают банки: «Восточный», Уральский Банк Реконструкции и Развития, ОТП Банк, «Пойдем!», «Русский Стандарт», Тинькофф Банк, Тач Банк и «Хоум Кредит».