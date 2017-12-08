Американские фондовые индексы в четверг показали положительную динамику.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,29% и составил 2 636,98 пункта. Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,29%, до 24 211,48. Высокотехнологичный Nasdaq увеличился на 0,54%, до 6 812,84 пункта.

«Отскок наблюдался в динамике S&P 500 в четверг после четырех дней снижения. Восстанавливали позиции IT-сектор и энергетический, дорожали акции промышленных компаний. Цены на нефть отскочили. Инвесторы были в некоторой степени обеспокоены вопросом возможного закрытия правительственных учреждений, но законодатели оперативно приняли временные меры по бюджету в обеих палатах. Сегодня в Штатах будет опубликована важная статистика по рынку труда. Аналитики ожидают роста рабочих мест в ноябре на 200 тысяч», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.