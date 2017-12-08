Сбербанк пытается в суде взыскать долг, проценты и неустойку из-за технического овердрафта с клиентки — держателя дебетовой карты. Примечательно, что иск последовал через пять лет после образования задолженности, причем из-за невнимательности банка, пишет «Коммерсант».

Рассмотрение иска Сбербанка к клиентке из Уфы Валентине Исламовой назначено на 14 декабря. Согласно материалам дела, в феврале 2012 года клиентка открыла в банке дебетовую карту с овердрафтом 0 рублей. В апреле того же года она направила в банк поручение о переводе средств третьему лицу, остаток средств сняла в банкомате, фактически обнулив счет. Но банк по техническим причинам снижение остатка средств сразу не зафиксировал. Практически одновременно со снятием в банк поступило два исполнительных листа на имя Валентины Исламовой на общую сумму 114 тыс. рублей, которую банк списал в безакцептном порядке (предусмотрено законом). В итоге у нее образовался перерасход средств — технический овердрафт. Несмотря на это, банк начал через месяц начислять проценты на сумму долга исходя из ставки 40% годовых, также банком была предъявлена неустойка. Общая сумма исковых требований в итоге составила 313 тыс. рублей.

Исламова подала встречный иск, потребовав от банка 10 тыс. рублей компенсации морального вреда. По ее мнению, имел место обман потребителя. При оформлении карты она исходила из заверений Сбербанка, что без ее воли овердрафта по карте быть не может. Волеизъявления не было, график погашения кредита не устанавливался, процентная ставка не согласовывалась. Исламова в иске также ссылается на заявления главы Сбербанка Германа Грефа в СМИ, о том что «овердрафтная карта и дебетовая карта — два разных продукта» и «существует такое понятие, как технический овердрафт, но по нему Сбербанк не начисляет проценты». По словам судебного представителя Исламовой юриста «Форт-Юста» Валерия Самохина, о наличии долга перед банком она не подозревала.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что статус карты с дебетовой на овердрафтную не менялся. «В данном случае банк списал денежные средства со счета по постановлению судебных приставов в день поступления постановления, — пояснили в банке. — До этого клиентка провела расходные операции: часть денег перевела, а часть — сняла с карты. Однако деньги со счета были списаны через несколько дней после проведения операций. Таким образом, в первую очередь прошло списание в пользу судебных приставов, а уже потом отразились расходные операции, что в итоге привело к отрицательному балансу по карте и начислению процентов». То есть, по сути, имела место техническая ошибка. В Сбербанке пообещали, что клиентка сможет вернуть всю сумму процентов, для чего необходимо погасить сумму задолженности, а затем оформить претензию по процентам.

Идти на компромисс с банком Исламова не готова. По словам ее представителя Валерия Самохина, нет смысла гасить неожиданно появившийся долг и идти на соглашение — налицо ошибка банка, неуведомление клиента о задолженности, пропуск сроков исковой давности.