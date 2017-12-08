Фондовые площадки Азии демонстрируют на торгах в пятницу положительную динамику ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 по состоянию на 8:27 мск повысился на 1,14% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 754,65 пункта. Гонконгский Hang Seng Index был в плюсе на 0,95% — на отметке 28 571,96, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite показывал положительное изменение на 0,22% и находился на уровне 3 279,12 пункта. Сингапурский Straits Times Index вырос на 1,02%, до 3 422,73. Южнокорейский KOSPI увеличился на 0,21%, до 2 467,03 пункта.