Комиссия по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы сообщила в четверг, что по итогам 11 месяцев 2017 года уровень накопленной инфляции в стране превысил 1 300%, а всего за год составит 2 000—2 100%.

Как сообщил член комиссии Анхель Альварадо, такая ситуация связана с провалом экономической политики правительства. «Венесуэла уже в течение 15 кварталов находится в экономической рецессии, что создает депрессию», — приводит портал Universal слова депутата.

Он спрогнозировал, что по итогам года стоимость одного доллара США на черном рынке страны достигнет 150 тыс. боливаров. Сейчас она составляет примерно 95,5 тыс.

Проектировки парламента Венесуэлы гораздо пессимистичнее оценки Международного валютного фонда (МВФ). В октябре его эксперты спрогнозировали по итогам 2017 года сокращение ВВП Венесуэлы на 12% и инфляцию почти в 653%. В 2018-м она превысит 2 300%, отмечалось в докладе МВФ.