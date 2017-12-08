В октябре кредиторы Пробизнесбанка добились в Арбитражном суде Москвы исключения из своего реестра двух третей требований, приходившихся на бывших «дочек» банка. Апелляции на это решение подали Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий Пробизнесбанка, его исключенные из реестра экс-«дочки» и три их банка-санатора: СКБ-Банк, Совкомбанк и Уральский Банк Реконструкции и Развития (УБРиР), пишут «Ведомости».

Санаторы в заявлениях указали, что из-за исключения из реестра требований их подопечных («Экспресс-Волги» и ВУЗ-Банка) АСВ может потребовать досрочного возврата выделенных на их санацию займов, обратить взыскание на полученное обеспечение и даже отстранить их от участия в оздоровлении банков. В соответствии с генеральными соглашениями с АСВ и договорами займа, на которые ссылаются банки, агентство в 2015 году выделило на санацию банков под 0,51% годовых на десять лет ВУЗ-Банку 5,7 млрд рублей (в том числе под поручительство УБРиРа), Совкомбанку — 49,9 млрд (под залог прав требований по кредитам).

Банки обязались досрочно гасить долг по мере получения денег из конкурсной массы Пробизнесбанка: 1,62 рубля на каждый полученный рубль. Совкомбанк уже получил из конкурсной массы около 5,5 млрд рублей и перечислил агентству порядка 9 млрд рублей, сказано в его жалобе. УБРиР указал, что ВУЗ-Банк получил более 775 млн рублей и перечислил АСВ почти 1,3 млрд.

Из-за исключения из реестра требований экс-«дочек» Пробизнесбанка полученные от него деньги придется вернуть в конкурсную массу как полученные необоснованно, указывают санаторы. АСВ же по условиям соглашения «в случае выявления негативных факторов, которые могут оказать значительное влияние на дальнейшее участие инвестора» в оздоровлении санируемого банка, «вправе потребовать досрочного возврата полученного займа и отстранения инвестора», сказано в жалобе Совкомбанка. УБРиР добавляет пункт в договоре займа, по которому АСВ может предъявить требование о досрочном возврате средств в связи с предоставлением недостоверных документов о финансовом состоянии санируемого банка и его операциях.

В жалобе СКБ-Банка, получившего 23 млрд рублей на оздоровление Газэнергобанка, таких подробностей нет. Он пишет, что в его соглашении с АСВ задолженность Пробизнесбанка обозначена как основной проблемный актив Газэнергобанка, о котором тот обязан ежеквартально отчитываться перед агентством и при погашении этого долга также досрочно выплачивать заем (тоже с коэффициентом 1,62). Поэтому исключение его требований из реестра негативно отразится на выполнении плана оздоровления банка и может потребовать от СКБ-Банка дополнительной поддержки, указывает последний в своей жалобе. На долю Газэнергобанка в произведенных выплатах из конкурсной массы Пробизнесбанка приходится порядка 2,5 млрд рублей, погасить АСВ он должен был 4 млрд.