Курс биткоина за сутки вырос на 4 тыс. долларов, впервые в истории торгов превысив отметку 18 тыс. долларов.

По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 18,27 тыс. долларов. По состоянию на 8:44 мск, курс биткоина опустился до 15,42 тыс. долларов.

На текущий момент капитализация биткоина — более 257 млрд долларов. Совокупная капитализация всех криптовалют превысила 409 млрд долларов.

В четверг, 7 декабря, курс биткоина обновил свой исторический максимум, взяв отметку 16 тыс. долларов, подойдя вплотную к 17 тыс. долларов. Ранее в этот же день криптовалюта стремительно росла, преодолев сначала рубеж 14 тыс. долларов, а затем — 15 тыс.

Добавим, Saxo Bank опубликовал десять «Шокирующих предсказаний» на 2018 год. Они относятся к маловероятным, но недооцененным событиям. Так, среди них есть предсказание о том, что биткоин обречен.

Предсказания не являются официальным рыночным прогнозом Saxo Bank на 2018 год, но предупреждают о возможном заблуждении инвесторов, которые, как правило, оценивают вероятность наступления данных событий всего в 1%.

