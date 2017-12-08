Банк России принял решение вместо департамента развития финансовых рынков (ДРФР) создать новую структуру — департамент стратегического развития финансовых рынков. Часть функционала старого департамента будет перераспределена между имеющимися структурами ЦБ, пишет «Коммерсант».

«Совет директоров Банка России принял решение о создании в структуре центрального аппарата нового департамента — стратегического развития финансового рынка», — сообщили в пресс-службе регулятора.

Упразднение ДРФР, подчеркивают в ЦБ, связано с общей концепцией отказа от отраслевого деления регуляторных структур.



Новый департамент возьмет на себя функции планирования развития финансового рынка, включая вопросы обеспечения справедливой конкуренции, а также интеграции финансовых рынков стран евразийского экономического пространства. Надзорные же функции и работа, связанная с улучшением качества регулирования элементов инфраструктуры финансового рынка, будут распределены между другими подразделениями ЦБ.

Реорганизацию ДРФР планируется завершить к апрелю 2018 года. По информации издания, персонал департамента, выполняющий операционные функции, скорее всего, перейдет в новую структуру в полном составе. Однако вопрос о руководстве новым подразделением пока не решен. По данным газеты, Елена Чайковская, возглавляющая упраздняемый департамент с января 2014 года, останется работать в Банке России. В настоящий момент обсуждается вопрос о должности, которую она займет после реорганизации департамента.



На рынке в связи с предстоящими событиями особых потрясений не ожидают. Участники отрасли надеются на сохранение в ходе реорганизации «политики учета мнений рынка».