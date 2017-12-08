С начала 2018 года банкам придется платить гораздо больше за лоббирование своих интересов: Ассоциация «Россия» в несколько раз повысила размер членских взносов. Крупные банки, которые вышли из АРБ и вошли в состав «России», хотят переформатировать общение с монетарными властями, пишут «Ведомости».

Повышение размера взносов собрание одобрило в среду, тарифы зависят от капитала банка. Например, для банков с капиталом не более 500 млн рублей годовой взнос составит 200 тыс. рублей (остался прежним), а вот банкам с капиталом более 200 млрд рублей придется заплатить 6 млн рублей, следует из материалов. Раньше максимальный взнос для банков составлял 1,3 млн рублей.

Разговоры о повышении начались после того, как президентом ассоциации стал бывший первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, говорили изданию участники «России».

Бюджет ассоциации на 2018 год — около 300 млн рублей, что в два раза больше бюджета 2017 года, поэтому выросли и взносы, говорит человек, близкий к ассоциации. «Я не раскрываю бюджет, могу лишь сказать, что эта цифра меньше 300 миллионов рублей», — заявил газете Лунтовский.

Более половины всех расходов ассоциации — персонал. Заработная плата у сотрудников ассоциации была гораздо ниже рыночной, а задачи, которые при этом ставят банки, требуют работы специалистов очень высокого уровня, объясняет Лунтовский, поэтому взносы и выросли.

Ассоциация также планирует расширить офис, разнообразить программу мероприятий, а также создать систему электронного документооборота, у каждого участника будет личный кабинет.

Напомним, в середине июля этого года стало известно, что ряд крупных игроков банковского рынка — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк, Бинбанк и Альфа-Банк — вышли из Ассоциации российских банков.

