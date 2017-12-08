Российские города в Сибири идеально подходят для того, чтобы стать «песочницей» по отработке технологий блокчейн. Такое мнение в интервью МИЦ «Известия» высказал глава ВЭБа Сергей Горьков. Причем условия для технологичных разработок здесь значительно лучше, чем в Кремниевой долине в Калифорнии.



«У нас была такая концепт-идея: есть избыток электричества, и мы его мало экспортируем. Связано это с логистическими ограничениями. Мы имеем избыток в Сибири, экспорт оттуда такой дорогой, что становится неэффективным. Была идея: города с избытком энергии перевести на майнинг и экспортировать уже хеш-коды (ключ криптовалюты, открывающий к ней доступ. — Прим. ред.). Это уже второй передел», — рассказал Горьков.



По его словам, сегодня многие страны создают «блокчейн-песочницы», и в этом процессе Россия не должна отставать. Он привел в пример швейцарский город Цуг, который два года назад стал плацдармом по отработке этой технологии. Так, в нем создается блокчейн-гражданство жителей города, можно расплачиваться криптовалютами в кафе, а банки и бизнес активно переводят расчеты и активы в распределенный реестр. В итоге никому не известный Цуг с 25 тыс. населения вышел на первое место в Швейцарии по объему инвестиций.

В России есть регионы, которые уже обладают всем необходимым для того, чтобы стать технологическими хабами.

«У нас есть строительство ГЭС на Амуре и на его притоках. Соответственно, это может быть и Еврейская АО, и Хабаровский край, и Амурская область, — предположил профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин. — Красноярск и Новосибирск для этого идеально подходят. Там большое количество подготовленных кадров».

По его словам, идея создания «блокчейн-песочницы» в Сибири «довольно логичная». «Фишка криптовалют в том, что им абсолютно все равно, где они вырабатываются. Это может быть любая точка пространства, самое главное, что должно быть, — это много работающих системных блоков, соответственно, нужно, чтобы это помещение хорошо охлаждалось. В Калифорнии жаркий климат, поэтому там требуется довольно много дополнительной энергии для охлаждения», — говорит Скопин. А в Сибири, добавил он, сама природа охлаждает эти помещения.