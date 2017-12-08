АО «Нефтепромбанк» — небольшое по объему активов московское финучреждение. Основные направления деятельности — кредитование предприятий торговли, промышленности и строительства, а также проведение операций с ценными бумагами и обслуживание внешнеэкономической деятельности. Важнейший источник фондирования — средства клиентов. Розничные программы присутствуют, однако не являются основными в бизнесе банка.

На текущий момент конечными бенефициарами банка являются Сергей Лобанов (20%), Владимир Смирнов и Сергей Ковалев (по 10,00%), Андрей Кожушков (9,99%), Алексей Дмитриев иСветлана Сердюкова (по 9,95%), Сергей Баусов и Ирина Шорина (по 9,33%), Кирилл Костына (7,86%), Андрей Линовицкий (3,41%). На миноритариев приходится 0,18% акций.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 7,09 млрд рублей (256-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,62 млрд, кредитный портфель — 3,26 млрд, обязательства перед населением — 3,40 млрд.