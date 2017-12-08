Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в пятницу прибавил 11 копеек по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 59,28 рубля, курс евро уменьшился на 10 копеек, до 69,62 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Российская валюта задержалась в боковом тренде, указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов. По его словам, у рубля мало поддерживающих факторов.

«Боковая динамика по доллару может сохраниться до заседания FOMC, то есть до 13 декабря. На пятницу торговый диапазон для американского доллара составляет 58,9—59,6 рубля, торги по евро пройдут в границах 69,45—70,1 рубля», — комментирует эксперт.

От заседания FOMC ФРС США инвесторы ждут увеличения процентной ставки на 25 базисных пунктов — до 1,5%, продолжает главный аналитик банка «Глобэкс» Виктор Веселов.

«При этом от заседания ЦБ РФ ожидают снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов — до 8%, что теоретически играет в пользу доллара. Однако в ожидании снижения ставки иностранные и отечественные инвесторы могут сделать спрос на всей кривой ОФЗ, что косвенно поддержит рубль», — отмечает эксперт.

Тем временем цена на нефть восстанавливается после снижения. По данным на 10:00 мск, баррель Brent стоит 62,15 доллара. Покупатели пытаются закрепиться выше уровня 62 доллара, который 6 декабря еще являлся поддержкой, отмечает Антонов.

Сегодня внимание трейдеров будет сфокусировано на пятничном отчете по рынку труда в США: коэффициент безработицы и новые рабочие места вне сельского хозяйства (данные выйдут в 16:30 мск). По факту статистика может оказаться лучше прогноза, поскольку данные от ADP показали хороший результат.