Европейская комиссия официально рекомендует Евросовету приступить ко второму этапу переговоров с Великобританией по Brexit ввиду уже достигнутого прогресса. Евросовет должен будет решить 15 декабря, будут ли переговорные группы переходить ко второму этапу переговоров, который регламентирует будущие отношения ЕС с Великобританией, в том числе торговые, а также переходный период для страны, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

ЕК ознакомилась с совместным докладом, одобренным премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на встрече с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, и осталась удовлетворена тем, что достигнут достаточный прогресс в каждой из трех приоритетных областей: в вопросе прав граждан, диалоге по границам в Ирландии и Северной Ирландии, а также в вопросе финансового урегулирования («счет за Brexit»).



«Это трудные переговоры, но мы сделали первый прорыв. Я удовлетворен справедливой сделкой, достигнутой нами с Соединенным Королевством. Если 27 государств-членов согласятся с нашей оценкой, Европейская комиссия и наш главный переговорщик Мишель Барнье готовы немедленно начать работу над вторым этапом переговоров», — заявил Юнкер.