ПАО «Московский кредитный банк» — крупный универсальный коммерческий банк, основным акционером которого выступает глава многоотраслевого концерна «Россиум» Роман Авдеев. Сеть подразделений банка обширна, но на данный момент представлена только в Московском регионе. МКБ сосредоточен как на развитии розничного бизнеса, так и на обслуживании корпоративных клиентов.

Согласно списку лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк (от 28 ноября 2016 года), мажоритарным акционером выступает Роман Авдеев с долей в 56,83%. Европейский банк реконструкции и развития — 4,54%, Международная финансовая корпорация (IFC) и RBOF Holding Company I, Ltd. (на 100% принадлежащая Фонду капитализации российских банков, который входит в одну группу компаний с IFC) совокупно владеют 4,54% акций банка. Наталья Богданова через УК «Регионфинансресурс», действующую в качестве доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом долгосрочных прямых инвестиций «Вектор развития», — 8,19%, ИК «Регион» через ООО «ИК Алгоритм» — 5,39%, «Пауэрбум Инвестментс Лимитед», мажоритарным акционером которого выступает Александр Несис, — 1,32%, Алхас Сангулия через ООО «Управление Сбережениями» — 3,86%, Борис Минц через НПФ «Будущее» — 3,56%, оставшиеся акции банка принадлежат прочим миноритарным акционерам.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 846,38 млрд рублей (9-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 245,71 млрд, кредитный портфель — 1 574,14 млрд, обязательства перед населением — 272,16 млрд.