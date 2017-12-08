Комитет Госдумы по финрынку 7 декабря рекомендовал принять в первом чтении законопроект о санации страховщиков. Он наделяет ЦБ правом при нарушении нормативов или «угрозе стабильности рынка» вмешиваться в управление компаниями. Правительство и компании рынка смущают чрезмерные полномочия регулятора, стороны надеются на уточнение функций ЦБ ко второму чтению, пишет «Коммерсант».



Для предупреждения банкротства ЦБ сможет выдавать санатору кредиты без обеспечения сроком до десяти лет или финансовую помощь самим страховщикам — при условии консолидации 75% их акций в своей собственности. Санация, как и обещал ЦБ, не затронет выплат гражданам, но физические лица и МСП не смогут расторгнуть договор и вернуть премии в ходе санации. ЦБ сможет вводить в компании временную администрацию на срок до года, на анализ финансового положения отводится 55 календарных дней — займутся им также сотрудники ЦБ и управляющей компании (УК) Фонда консолидации страхового сектора.

Проект может быть принят уже в декабре. Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает, что нет особых препятствий для принятия проекта в эту сессию в двух чтениях, у Минфина есть к нему замечания, но в ведомстве думают, что разногласия удастся оперативно снять. Министерство считает необходимым избавиться от положения о моратории на расторжение договора страхования в процессе санации. Нужны и критерии для начала самой процедуры санации.

В проекте отзыва правительства на документ также говорится о том, что его концепция поддерживается, но критерии принятия ЦБ решения о санации требуют «дополнительной проработки». Поддерживает Белый дом и отмену моратория на расторжение договоров, «уточнения и обоснования» требует и пункт о расширении полномочий ЦБ — основанием для выдачи предписаний является нарушение любых актов РФ и ЦБ независимо от их отношения к страховой деятельности.



У страхового сообщества замечаний к проекту еще больше. По словам президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, закон о санации страховщиков необходим, но предложенная схема не является санацией в чистом виде, так как позволяет ликвидировать компанию вместо предупреждения ее банкротства и восстановления платежеспособности. Как Минфин и правительство, главу ВСС беспокоит то, что решения о санации будут приниматься на основании мотивированного суждения ЦБ без четких критериев.

Первое чтение проекта намечено на 13 декабря.

