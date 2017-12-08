Великобритания и ЕС должны начать переговоры о переходном периоде по Brexit, чтобы европейцы и бизнес имели ясность относительно их положения. Такое заявление сделал глава Европейского совета Дональд Туск после переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает европейский собкор Банки.ру.

«Как вы знаете, Великобритания попросила переходный период примерно на два года, во время которого она будет оставаться частью единого рынка и Таможенного союза. И мы будем готовы обсудить это, но, естественно, у нас есть свои условия», — заявил Туск.

На время переходного периода Великобритания должна будет «уважать» законодательство ЕС, включая новые законы; соблюдать бюджетные обязательства и судебный надзор и все связанные с этим обязательства. В течение переходного периода после отделения Великобритании принятие решений ЕС будет продолжаться среди оставшихся 27 государств-членов без Великобритании.



Туск объявил о своем намерении поручить главному европейскому переговорщику по Brexit Мишелю Барнье немедленно начать переговоры по переходной сделке, а также провести «исследовательские» переговоры с британской стороной по поводу отношений после того, как страна покинет единый рынок и Таможенный союз.

