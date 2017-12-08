Денежная база РФ в узком определении на 24 ноября 2017 года составляла 9 трлн 281,1 млрд рублей. Такие данные приводятся в обновленной сводке Банка России.



По состоянию на конец дня 1 декабря денежная база была равна 9 трлн 197,2 млрд. Таким образом, за неделю она уменьшилась на 83,9 млрд рублей.

Объем денежной базы РФ в узком определении на 1 декабря составлял 9 трлн 174,8 млрд рублей. На 1 ноября показатель равнялся 9 трлн 180,3 млрд рублей. Таким образом, за месяц он уменьшился на 5,5 млрд.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ.