Кредитные ставки российских банков в целом снизились в октябре, кроме средней ставки по долгосрочным кредитам для малого и среднего бизнеса, свидетельствует статистика ЦБ.

Средневзвешенная ставка по кредитам для физических лиц на срок до года, включая привлекаемые на условиях до востребования, уменьшилась с 20,66% в сентябре 2017 года до 19% в октябре, на срок свыше года — с 14,78% до 14,34%.

В сегменте кредитования нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по краткосрочным продуктам (на срок до года, включая оформляемые на условиях до востребования) опустилась с 10,11% в сентябре до 9,99% к октябре, отдельно для компаний малого и среднего бизнеса — с 13,38% до 13,3%.

По корпоративным кредитам на срок свыше года средняя ставка уменьшилась с 10,64% до 10,29% годовых. При этом отдельно для компаний МСБ долгосрочные кредиты немного подорожали: ставка повысилась с 12,03% до 12,15%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже.



Напомним, с начала текущего года Банк России снизил ключевую ставку в целом на 1,75 процентного пункта. Последнее снижение — на 0,25 п. п., до 8,25% годовых, — было осуществлено в конце октября.

