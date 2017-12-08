В России 67% работающих граждан, и среди них только 13% готовы рекомендовать друзьям и знакомым свою компанию в качестве работодателя. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в октябре. Ситуация не меняется в течение двух лет, отмечают социологи.



Согласно исследованию, основные причины для рекомендаций своего работодателя — наличие стабильной и приемлемой заработной платы (28%), надежность компании (14%) и хорошие отношения в коллективе (11%). Отсутствие лояльности чаще всего объясняется низкой заработной платой (33%), переработками (23%) и неприемлемым графиком работы (5%).



Несмотря на низкую лояльность, три четверти занятых россиян (75%) пока не планируют менять работу (в 2016 году таковых было 70%). Сменить работодателя сегодня намерены 25%. Руководители среднего звена (11%) готовы уволиться в меньшей степени, чем представители технического персонала (30%) и рабочих (28%). Также отмечается тенденция, что чем старше работник, тем менее он готов к смене работы (среди россиян старше 45 лет готовы сменить работу в ближайшее время лишь 17%).

На текущем месте работы для большинства важны не только условия труда, но и стабильность компании, а также профессиональный рост. Возможным снижением заработной платы обеспокоены 31% занятых россиян, а неоплачиваемые переработки и ненормированный график работы волнуют каждого пятого (21%). Еще 21% опрошенных переживают из-за уменьшения заказов и прибыли компании, а отсутствие перспектив карьерного роста беспокоит 19%. Среди прочих проблем на работе отмечаются стиль управления в компании (18%), сокращение персонала / угроза увольнения (17%) и задержки выплат зарплаты (17%).