Локо-Банк с 8 декабря 2017 года снизил процентные ставки по основным продуктам потребительского кредитования — кредиту для новоселов и программе кредитования под залог автомобиля, сообщили в пресс-службе финучреждения.

Минимальная ставка по кредиту для новоселов составит 11,8% годовых. Владельцы автомобиля также могут оформить кредит наличными под залог транспортного средства по сниженной процентной ставке — 11,8% годовых.

Максимальная сумма по потребительским кредитам — 5 млн рублей, срок — до семи лет, добавили в банке.