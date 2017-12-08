Локо-Банк с 8 декабря 2017 года снизил процентные ставки по основным продуктам потребительского кредитования — кредиту для новоселов и программе кредитования под залог автомобиля, сообщили в пресс-службе финучреждения.
Минимальная ставка по кредиту для новоселов составит 11,8% годовых. Владельцы автомобиля также могут оформить кредит наличными под залог транспортного средства по сниженной процентной ставке — 11,8% годовых.
Максимальная сумма по потребительским кредитам — 5 млн рублей, срок — до семи лет, добавили в банке.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 83,14 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,59 млрд, кредитный портфель — 49,21 млрд, обязательства перед населением — 44,43 млрд.