Росбанк на 0,26 процентного пункта понизил минимальную процентную ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь предложения начинаются со ставки 11,55% годовых. Изменение ставок коснулось всех программ кредитования.

Финансирование по программам «Инвестиционный» и «Рефинансирование» предоставляется под ставку 11,55—15,74% годовых (ранее — под 11,81—15,94% годовых). Денежные средства по кредиту «Оборотный» можно получить по ставкам 11,55—15,46% годовых (вместо 11,81—15,73% годовых).

Кредит по программе «Овердрафт» можно оформить по ставкам 12,22—13,12% годовых (прежде — 12,79—13,69% годовых).

Кредит на приобретение автотранспорта «Авто-классика» можно получить под 11,95—15,46% годовых (до этого — под 12,21—15,73% годовых).

При этом по программе «Коммерческая ипотека» минимальные ставки снижены так же до уровня 11,55% годовых, а максимальная ставка увеличена до 15,74% годовых (ранее — 11,81—13,44% годовых).

Окончательный размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от срока, суммы кредита и предоставляемого залога.

«Росбанк регулярно обновляет ставки по линейке своих кредитных предложений для предприятий малого и среднего бизнеса, что говорит о его повышенном внимании к данному сектору экономики», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.