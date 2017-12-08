Росбанк на 0,26 процентного пункта понизил минимальную процентную ставку по кредитам для малого и среднего бизнеса. Теперь предложения начинаются со ставки 11,55% годовых. Изменение ставок коснулось всех программ кредитования.
Финансирование по программам «Инвестиционный» и «Рефинансирование» предоставляется под ставку 11,55—15,74% годовых (ранее — под 11,81—15,94% годовых). Денежные средства по кредиту «Оборотный» можно получить по ставкам 11,55—15,46% годовых (вместо 11,81—15,73% годовых).
Кредит по программе «Овердрафт» можно оформить по ставкам 12,22—13,12% годовых (прежде — 12,79—13,69% годовых).
Кредит на приобретение автотранспорта «Авто-классика» можно получить под 11,95—15,46% годовых (до этого — под 12,21—15,73% годовых).
При этом по программе «Коммерческая ипотека» минимальные ставки снижены так же до уровня 11,55% годовых, а максимальная ставка увеличена до 15,74% годовых (ранее — 11,81—13,44% годовых).
Окончательный размер процентных ставок устанавливается индивидуально и зависит от срока, суммы кредита и предоставляемого залога.
«Росбанк регулярно обновляет ставки по линейке своих кредитных предложений для предприятий малого и среднего бизнеса, что говорит о его повышенном внимании к данному сектору экономики», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 841,44 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 118,23 млрд, кредитный портфель — 402,08 млрд, обязательства перед населением — 231,45 млрд.