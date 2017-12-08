Компания Telegram Messenger LLP подала в Верховный суд России административный иск о признании недействующим приказ ФСБ об утверждении порядка предоставления организаторами распространения информации в Интернете данных, необходимых для декодирования электронных сообщений пользователей. Об этом «Ведомостям» рассказал адвокат международной организации «Агора» Рамиль Ахметгалиев, представляющий Telegram в суде.



В октябре мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал мессенджер на 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки своих пользователей, признав виновным в неисполнении федерального закона о хранении, исполнении и передаче информации (в версии, известной как «закон Яровой»). Апелляционная жалоба на это решение сейчас находится в Мещанском суде Москвы.

В ходе разбирательства юристы Telegram обнаружили серьезные недочеты в приказе, на который спецслужба ссылалась в своем протоколе об административном правонарушении.

В частности, приказ издан не уполномоченным на то органом, утверждают заявители: по закону устанавливать порядок взаимодействия организаторов распространения информации в Интернете с госорганами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности, — прерогатива правительства. И работа над этим документом в Кабинете министров еще идет, напоминает Ахметгалиев.

Кроме того, приказ был издан на основании недействующего федерального закона. Предусмотренные «законом Яровой» поправки, на реализацию которых направлен спорный приказ, вступили в силу только 20 июля. В то время как сам приказ датирован 19 июля. Проект документа не прошел общественного обсуждения, что также является нарушением установленной процедуры, отмечается в иске. А вот поправки, которые ФСБ планирует внести в этот приказ (в нем срок предоставления информации по запросу спецслужбы сокращается с 15 до 10 дней), на сайте для размещения информации о подготовке правовых актов (regulation.ru) уже опубликованы, отмечает адвокат.

Утвержденный ФСБ порядок предоставления информации устанавливает внесудебную процедуру получения сведений, составляющих тайну переписки. То есть вступает в противоречие с Уголовно-процессуальным кодексом и законом об оперативно-разыскной деятельности, где сказано: контроль за перепиской граждан возможен лишь при производстве по уголовным делам о преступлениях не менее чем средней тяжести и на основании судебного решения. Но какие-либо судебные решения в адрес Telegram не направлялись, отмечается в иске. А вот получение запрошенных ключей позволило бы ФСБ осуществлять контроль за перепиской всех пользователей Telegram (в России их более 6 млн аккаунтов).