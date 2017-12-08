По данным РСА, на дорогах страны около 10 млн россиян ездят без полиса – это почти каждый пятый владелец автомобиля (всего, по данным ГИБДД на 2016 год, в стране зарегистрировано 56,6 млн автомобилей). Еще 4 млн имеют поддельный полис – это около 7%. Вместе эти две категории водителей составляют 25% (или четверть) от всех, кто передвигается по дорогам. Оправдана ли экономически езда без полиса?

Cредняя стоимость полиса ОСАГО за январь-сентябрь — 5 814 рублей. Сэкономить эту сумму, конечно, приятно, тем более, что штрафы за отсутствие полиса составляют лишь 800 рублей. То есть, строго говоря, «попавшись» гаишникам без полиса 7 раз и заплатив штраф по полной стоимости (при оплате в первые 20 дней можно получить скидку на штраф в 50%), автовладелец все равно оказывается в выигрыше. Если успевать оплачивать штрафы в льготный период, можно нарушать с выгодой до 14 раз.

Но все это ровно до того момента, пока не станешь виновником аварии. В этом случае водитель должен будет самостоятельно оплатить ремонт и своего автомобиля, и второго пострадавшего плюс заплатить штраф за отсутствие полиса ОСАГО (поддельный полис приравнивается к его отсутствию).

Средняя выплата по ОСАГО в первые 9 месяцев 2017 года составила 77 253 рублей. Это за один автомобиль. При аварии, как правило, страдают как минимум две, так что сумму ущерба нужно удвоить. Итого вместе с суммой штрафа виновник аварии без полиса ОСАГО вынужден будет заплатить в среднем 155 306 рублей.

По данным РСА, в России ежегодно происходит в среднем около 2 млн аварий. составляет около 2 млн. Так что автовладельцу рекомендуем подумать, стоит ли надеяться на «русский авось» и экономить на страховке.