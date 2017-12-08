ЦБ установил официальные курсы валют с 9 декабря. Курс доллара понизился на 1,37 копейки, составив 59,2811 рубля (59,2948 рубля на 8 декабря). Курс евро уменьшился на 28,89 копейки, до 69,6434 рубля (69,9323 рубля на 8 декабря).



Российская валюта смогла укрепиться к основным соперникам на фоне восстановления нефтяных котировок, отмечают эксперты.

«Нефтяные цены скорректировались, отскочив от отметок в районе 61,15 доллара за баррель Brent, достигнутых накануне. Текущие котировки — около 62,5 доллара», — поясняет аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. Похоже, что баррель Brent готов коснуться отметки 63 доллара в течение пятницы, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. И этот фактор в пользу роста рубля, уточняет она.

«Кроме того, доллар уже растет несколько дней подряд против большинства валют. И настала пора коррекции, которая будет усилена, если американский отчет по рынку труда окажется слабее прогнозов. И есть определенные предпосылки увидеть именно этот сценарий», — комментирует эксперт. Отчет из сферы услуг США, где занято 70% населения, оказался слабее прогнозов, объясняет аналитик, а компонент занятости снизился от значения предыдущего месяца.

Таким образом, USD/RUB может начать падение с ближайшей целью на отметке 58,9.

Основными факторами, оказывающими давление на национальную валюту, остаются общая тенденция на снижение валют развивающихся стран, а также нарастающие коррекционные настроения на нефтяном рынке, замечает Антонов.

Кроме того, добавляет он, со вчерашнего дня Минфин начал осуществлять ежедневные «повышенные» покупки валюты.