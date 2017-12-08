Рубль за прошедший месяц ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам на 1,7—2% по номинальному и реальному курсу, свидетельствуют данные опубликованной в пятницу сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — ноябре 2017 года».

Номинальный курс рубля к доллару США снизился в ноябре по сравнению с октябрем на 2%. По сравнению с декабрем 2016 года рубль по-прежнему в плюсе — на 5,5%.

Средний номинальный курс доллара в ноябре составил 58,92 рубля против 57,73 рубля в октябре 2017-го. Средний номинальный курс доллара за 11 месяцев текущего года — 58,31 рубля.

Реальный курс рубля к доллару снизился в ноябре на 1,8%. По отношению к декабрю прошлого года в ноябре отмечено укрепление российской валюты к доллару на 5,6%.

Следует обратить внимание на то, что динамику реального курса рубля Центробанк при первой публикации данных представляет не в точных, а в оценочных цифрах. В обновленной сводке также приводятся уточненные октябрьские данные, которые могут отличаться от первоначально опубликованных. Так, при прошлой публикации данных по динамике обменного курса рубля регулятор оценил октябрьское изменение реального курса нацвалюты к доллару отрицательной величиной — минус 0,4%. По уточненным данным, рубль в октябре, наоборот, немного укрепился к доллару по реальному курсу — на 0,2%. Динамика по отношению к декабрю прошлого года была, соответственно, пересмотрена с плюс 6,8% на плюс 7,4%.

ЦБ: рубль укрепился в октябре к корзине валют при разнонаправленной динамике доллара и евро Рубль в октябре в целом укрепился по отношению к ключевым иностранным денежным единицам, при этом доллар и евро продемонстрировали разнонаправленную динамику. Об этом свидетельствуют данные опубликованной в четверг сводки Банка России «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля в январе — октябре 2017 года».

По отношению к евро российская валюта ослабла в ноябре по сравнению с октябрем по номинальному курсу на 1,8%, а по сравнению с декабрем 2016 года — на 5,1%.

Средний номинальный курс евро в ноябре равнялся 69,11 рубля против 67,87 рубля в октябре. Средний номинальный курс за 11 месяцев текущего года — 65,46 рубля за евро.

Реальный курс рубля к евро уменьшился в ноябре по сравнению с октябрем на 1,7%, а по отношению к декабрю прошлого года ослабление российской валюты оценивается в 4,2%.

Номинальный эффективный курс рубля к иностранным валютам понизился в ноябре на 1,7% по отношению к октябрю текущего года и на 0,6% к декабрю 2016-го.

Реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам в ноябре, по оценке ЦБ, опустился на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем, а по отношению к декабрю 2016-го — на 1,4%.



Эффективный курс рубля рассчитывается в 2017 году на базе курсов валют 39 ключевых торговых партнеров России в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте РФ. Крупнейшими торговыми партнерами РФ, как указывает ЦБ, являются Китай, Германия, Нидерланды (последние две страны поменялись местами по сравнению с 2016 годом), Италия и Белоруссия. Отметим, что Украина, которую в прошлом году Белоруссия вытеснила с пятого места, теперь на 11-м.

