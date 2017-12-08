Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер открыл счет в Промсвязьбанке, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«Один из самых знаменитых спортсменов мира, непобедимый боксер Флойд Мейвейзер провел встречи с сотрудниками банка и сам стал его клиентом. Флойд Мейвейзер посетил сотрудников блока малого и среднего бизнеса. А затем оформил все необходимые документы для получения карты с индивидуальным дизайном — логотипом его бренда TMT (The money team)», — говорится в релизе.
«Это было необычным событием для Промсвязьбанка. Спорт — это то, что нас всех объединяет, в том числе Америку и Россию. Флойд всемирно известный спортсмен, он часто приезжает в Россию, давно и серьезно интересуется развитием бизнеса в России, у него большие инвестиционные планы. Отношения с Промсвязьбанком до сих пор носили дружеский характер, а сегодняшний его приезд ознаменовался тем, что он стал клиентом Промсвязьбанка, пока как частный клиент», — прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.
ПАО «Промсвязьбанк» — крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. С 2005 года банк развивает розничный бизнес. Кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, на рынке ценных бумаг. С июля 2015 года выступает санатором Автовазбанка (ПАО «АВБ»).
Основными владельцами Промсвязьбанка являются братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, контролирующие в равных долях 50,03% акций через «Промсвязь Капитал Б. В.». Акционерами банка выступают также Европейский банк реконструкции и развития (11,75%), ПАО «Московский Кредитный Банк» в рамках РЕПО (9,97%), АО НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие» (10%, конечный бенефициар — Саид Гуцериев), АО «НПФ «Будущее» (10%, бывш. ОАО «НПФ «Благосостояние ОПС», конечный бенефициар — Борис Минц), бывшие владельцы ПАО «Первобанк» Леонид Михельсон и Леонид Симановский (совокупно 3,28%).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 347,15 млрд рублей (10-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 152,74 млрд, кредитный портфель — 724,74 млрд, обязательства перед населением — 368,23 млрд.