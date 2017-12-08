Знаменитый американский боксер Флойд Мейвезер открыл счет в Промсвязьбанке, сообщили в пресс-службе финучреждения.



«Один из самых знаменитых спортсменов мира, непобедимый боксер Флойд Мейвейзер провел встречи с сотрудниками банка и сам стал его клиентом. Флойд Мейвейзер посетил сотрудников блока малого и среднего бизнеса. А затем оформил все необходимые документы для получения карты с индивидуальным дизайном — логотипом его бренда TMT (The money team)», — говорится в релизе.

«Это было необычным событием для Промсвязьбанка. Спорт — это то, что нас всех объединяет, в том числе Америку и Россию. Флойд всемирно известный спортсмен, он часто приезжает в Россию, давно и серьезно интересуется развитием бизнеса в России, у него большие инвестиционные планы. Отношения с Промсвязьбанком до сих пор носили дружеский характер, а сегодняшний его приезд ознаменовался тем, что он стал клиентом Промсвязьбанка, пока как частный клиент», — прокомментировал председатель правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев.