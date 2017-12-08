Ассоциация «Россия» будет работать над созданием технологической и юридической модели по безопасному внедрению криптотехнологий в экономическую среду России. Об этом рассказал президент ассоциации Георгий Лунтовский в ходе пресс-конференции.

«Одним из стратегических приоритетных направлений мы видим создание юридической модели безопасного внедрения новейших цифровых технологий в экономическую среду. У нас в составе ассоциации создан комитет по финтеху... здесь мы думаем, что этот комитет развернет работу по созданию технологической и юридической модели по безопасному внедрению криптотехнологий в экономическую среду России. Конечным итогом должна стать подготовка законопроекта», — рассказал он журналистам.

«Сегодня наша задача — осмотреть поле деятельности, что мы и делаем в интенсивном режиме. Мы пытаемся оценить деятельность каждой площадки и понять их эффективность. Далее мы будем пытаться войти во все рабочие группы, чтобы голос банковского сообщества был услышан», — добавил вице-президент Ассоциации «Россия» Анатолий Козлачков.

