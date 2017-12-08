РосЕвроБанк ко Дню героев Отечества вводит вклад «Благотворительный».

Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Процентные ставки составляют 7,25—8,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете более половины срока, процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе исходя из одной второй ставки, фактически применявшейся при нахождении средств во вкладе.

Проценты выплачиваются в конце срока.

«Единовременно в день окончания первоначального срока вклада банк перечисляет из суммы выплаченных процентов сумму в размере 0,1% годовых от суммы вклада в адрес благотворительного фонда «Память Поколений» в виде пожертвования на благотворительную программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.