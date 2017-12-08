РосЕвроБанк ко Дню героев Отечества вводит вклад «Благотворительный».
Минимальная сумма депозита составляет 100 тыс. рублей. Срок — 367 дней. Процентные ставки составляют 7,25—8,25% годовых. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора, если средства находились на счете более половины срока, процентный доход выплачивается за фактическое количество дней нахождения средств во вкладе исходя из одной второй ставки, фактически применявшейся при нахождении средств во вкладе.
Проценты выплачиваются в конце срока.
«Единовременно в день окончания первоначального срока вклада банк перечисляет из суммы выплаченных процентов сумму в размере 0,1% годовых от суммы вклада в адрес благотворительного фонда «Память Поколений» в виде пожертвования на благотворительную программу, в рамках которой фонд оказывает адресную помощь ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период ВОВ, ветеранам и инвалидам боевых действий», — говорит эксперт Банки.ру Нелли Кучихина.
АО «АКБ «РосЕвроБанк» — крупный столичный банк, большая часть бизнеса которого сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. Основные направления деятельности финансовой организации — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, работа с на денежном и долговом рынках, валютные операции. Мажоритарный акционер РосЕвроБанка — REG Holding Limited (64,66%), среди конечных бенефициаров которого Сергей Гришин и члены совета директоров кредитной организации. В списке акционеров РосЕвроБанка также Европейский Банк Реконструкции и Развития, немецкая корпорация DEG и ПАО «Совкомбанк».
На данный момент компании REG Holding Limited принадлежит 64,66% акций банка. Конечными бенефициарами банка через указанную организацию выступают член совета директоров банка Сергей Гришин (27,56% акций в капитале банка), председатель совета директоров Андрей Суздальцев (10,63%), председатель правления Илья Бродский (12,37%), Антон Бесаев (3,31%), члены правления Дмитрий Суздальцев и Олег Вершинин (по 0,37%). Стоит добавить, что Сергей Гришин и Андрей Суздальцев в настоящее время являются директорами компании RosEuroDevelopment Holding Corporation. Строительная организация с соответствующим российским названием «РосЕвроДевелопмент» наряду с АКБ «РосЕвроБанк», «РосЕвроОтель» (управление гостиничной недвижимостью) и девелоперской компанией «РосЕвроСити» (ООО «РЕ-СИТИ»), согласно данным сайта последней организации, входят в консорциум «РосЕвроГрупп».
Совкомбанку напрямую и через участие в REG Holding Limited принадлежит 28,67% акций банка. Еще 11% акций контролирует Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), который в июне 2012 года увеличил свою долю в уставном капитале банка на 6% за счет выкупа акций у компании REG Holding Limited; Правительство Федеративной Республики Германия в лице корпорации DEG владеет 5,7% акциями банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 193,20 млрд рублей (45-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 32,94 млрд, кредитный портфель — 99,61 млрд, обязательства перед населением — 40,48 млрд.