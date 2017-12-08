Власти вернулись к давней идее — налогу с продаж, пишут «Ведомости». Теперь чиновники обсуждают его как замену налога на движимое имущество компаний, который возрождается со следующего года: сначала по ставке 1,1%, а с 2019-го — по ставке 2,2%.



По данным издания, один из вариантов — дать регионам право отменить налог на движимое имущество и ввести торговый сбор с оборота.

Это возрождение именно налога с продаж, утверждает Вадим Зарипов из юридической компании «Пепеляев групп»: торговый сбор взимается не с выручки, а рассчитывается по торговой площади. Речь идет не о классическом налоге с продаж, а о торговом сборе, объясняет газете чиновник: он не включается в цену товара и не отражается в чеке. У него может быть другая база, например процент с оборота, но не менее определенной суммы с 1 кв. м, продолжает чиновник, вычитаются из сбора другие налоги и стоимость патента.

Сейчас торговый сбор взимается только в Москве — с торговой площади. Ввести этот сбор имеют право два других города федерального подчинения — Санкт-Петербург и Севастополь. Возможно, это будет такой же обычный сбор, полагает один из чиновников, но вводить его смогут все регионы. Решение в любом случае принимать следующему правительству.

Теперь ситуация другая, объясняет один из чиновников: бизнес в первую очередь беспокоит именно налог на новое движимое имущество. Компании не платят его с 2013 года, и восстановление этого налога сократит стимулы для модернизации производства: чем больше купят оборудования, тем выше налог. Просто отменить налог на движимое имущество большинство регионов не могут из-за проблем бюджета. Восстановив его, они могли бы получить более 160 млрд рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы. Введение онлайн-касс упрощает администрирование налога с продаж. Их появление дает регионам большие возможности для развития налоговой системы, считает еще один чиновник.

Предприниматели называют его «налогом на модернизацию» и активно добиваются отмены, в частности, через обращение к первому зампреду правительства Игорю Шувалову.

Эксперты считают новый налог вредным, поскольку в условиях падения доходов населения он может еще сильнее сократить спрос.