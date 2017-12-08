Рабочая группа при Банке России по повышению доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью поддержала инициативу регулярного составления профильного рейтинга банков, при этом ЦБ от рекомендаций уже готов переходить к внедрению обязательных требований для финансовых организаций по формированию доступной среды для людей с инвалидностью. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Подводя итоги деятельности рабочей группы в 2017 году, ее руководитель Михаил Мамута рассказал, что в течение первого года работы были идентифицированы основные барьеры, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью при получении финансовых услуг, и начат процесс ликвидации таких барьеров.

Так, ЦБ направил рекомендации по улучшению качества обслуживания клиентов с инвалидностью банкам, страховым компаниям и иным некредитным финансовым организациям. Был проведен семинар для руководителей крупнейших банков страны по пониманию инвалидности и обозначению препятствий, с которыми такие клиенты сталкиваются в кредитных организациях.

ЦБ написал рекомендации по обеспечению доступности услуг банков для инвалидов и пожилых клиентов Банк России разработал рекомендации по обеспечению доступности услуг кредитных организаций для людей с инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения (под которым понимаются женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет). Соответствующее информационное письмо опубликовано на сайте регулятора.

В следующем году группа будет работать над совершенствованием идентификации и аутентификации лиц с инвалидностью, в том числе удаленной, а также прорабатывать возможность использования электронного «Федерального реестра инвалидов» при предоставлении финансовых услуг. Также рабочая группа намерена уделить внимание совершенствованию механизмов анализа доступности офисов банков и дистанционных банковских сервисов для людей с инвалидностью. В 2018 году начнутся совместные с финансовыми организациями пилотные проекты по внедрению лучших практик обслуживания инвалидов.

В ходе заседания рабочей группы директор НАФИ Тимур Аймалетдинов представил результаты анализа удобства банковских услуг и офисов банков для людей с инвалидностью. Рабочая группа поддержала инициативу регулярного составления рейтинга банков по формированию доступной среды для инвалидов и обсудила предложения по его разработке.

ЦБ составит рейтинг доступности банков для людей с инвалидностью Банк России совместно с общественными объединениями инвалидов и представителями банковского сообщества инициирует разработку критериев оценки кредитных организаций по уровню доступности оказываемых ими финансовых услуг для людей с инвалидностью, пожилых и маломобильных граждан. Это предложение председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной было поддержано руководителями десяти крупнейших российских банков на прошедшем в Центробанке 26 июня специальном семинаре, посвященном современным подходам к пониманию инвалидности и анализу сложностей, возникающих у инвалидов при обращении в кредитные организации, говорится в сообщении регулятора.

Член рабочей группы, депутат Государственной думы РФ Михаил Терентьев рассказал о корректировке законодательства в части использования факсимиле как альтернативы личной подписи для отдельных категорий инвалидов. Участники группы предложили продолжить эту работу в том числе для формирования системы удаленной идентификации и аутентификации инвалидов при получении государственных и финансовых услуг.



Подводя итоги работы группы, председатель Банка России Эльвира Набиуллина сказала: «В этом году мы работали с кредитными организациями преимущественно в рекомендательном режиме, сейчас мы уже готовы переходить к внедрению обязательных требований для финансовых организаций по формированию комфортных, недискриминационных условий получения финансовых услуг людьми с инвалидностью».