Ассоциация «Россия» будет работать над снижением издержек у малых и средних банков. Об этом рассказал президент ассоциации Георгий Лунтовский в ходе пресс-конференции.



«На наш взгляд, коммерческие банки, небольшие и средние, сейчас сталкиваются с большой проблемой, связанной с конкуренцией, эта проблема снижения издержек. На наш взгляд, здесь есть определенные возможности, связанные с объединением усилий по тем или иным направлениям, связанные со снижением регуляторной нагрузки», — рассказал он журналистам.

«Для банков с базовой лицензий будут снижаться те издержки и смягчаться регулятивные требования, применяемые к ней. Часть проектов уже предусмотрена Центральным банком, часть — идет обсуждение, где мы принимаем самое активное участие», — отметил вице-президент ассоциации Алексей Войлуков.

«Мы предполагаем, что нельзя подходить к небольшим банкам с базовой лицензий с теми же критериями, которые применяются к крупным и системно значимым банкам. Нет необходимости собирать то же количество отчетности, нет необходимости, чтобы они формировали эту отчетность в соответствии с МСФО, потому что эти банки не выходят на внешние рынки заимствований», — отметил Войлуков.

По его мнению, это не должно снизить тех уровней оценки рисков, но позволит снизить издержки, которые несут эти небольшие и средние банки, подытожил он.