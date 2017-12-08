Банки, входящие в Ассоциацию «Россия», в среду, 6 декабря, сами определили размер членских взносов. Для этого им дали бюллетени, в которых представители финучреждений голосовали за размер взноса. Об этом заявил президент ассоциации Георгий Лунтовский в ходе пресс-конференции.

Касательно увеличения размера членских взносов Лунтовский отметил, что банки приняли это решение задолго до его прихода в ассоциацию.

«Вопрос увеличения взносов обсуждался гораздо раньше моего прихода в ассоциацию. И эта инициатива исходила из коммерческих банков, входящих в состав ассоциации. Все прекрасно понимали, что теми силами, которые есть в ассоциации, те амбициозные задачи, которые перед нами ставятся, решить невозможно», — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Тарифы зависят от капитала банка. Например, для банков с капиталом не более 500 млн рублей годовой взнос составит 200 тыс. рублей (остался прежним), а вот банкам с капиталом более 200 млрд рублей придется заплатить 6 млн рублей. Раньше максимальный взнос для банков составлял 1,3 млн рублей.