Банк России приказом от 7 декабря 2017 года приостановил действие лицензий АО «Акционерная страховая компания «Росмед» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3451) на осуществление страхования: добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и добровольного имущественного страхования. Решение вступает в силу со дня его опубликования на официальном сайте ЦБ, то есть с пятницы, 8 декабря.

Как поясняется, данное решение принято в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно в связи с несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности — нарушением порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов. Установлен десятидневный срок для устранения страховщиком выявленных нарушений.

Кроме того, в компанию введена временная администрация сроком на шесть месяцев. Ее руководителем назначена главный эксперт отдела временных администраций управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций департамента страхового рынка Банка России Анна Якубовская. Полномочия исполнительных органов компании «Росмед» приостановлены.

Приостановление действия лицензий субъекта страхового дела означает запрет на заключение договоров страхования, а также на внесение в договоры изменений, влекущих увеличение обязательств страховщика, напоминают в ЦБ. При этом страховая организация должна принимать заявления о наступлении страховых случаев и исполнять обязательства.

Также ЦБ сообщает об отзыве лицензий ООО «Федеральная страховая компания» (номер по реестру страховщиков 0161) на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и добровольного имущественного страхования в связи с добровольным отказом компании от предусмотренной лицензиями деятельности.



Федеральная страховая компания отказывается от ДМС и страхования ответственности туроператоров ООО «Федеральная страховая компания» (регистрационный номер по реестру страховщиков 0161) отказывается от осуществления деятельности в сфере добровольного медицинского страхования и страхования гражданской ответственности туроператоров за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта и передает соответствующие страховые портфели АО «Акционерная страховая компания «Инвестстрах» (номер по реестру 2401). Соответствующее уведомление, ранее размещенное на сайте Федеральной страховой компании, публикует во вторник, 20 июня, Центробанк РФ.

Кроме того, Центробанк приостановил действие лицензии ООО «Русско-английский страховой брокер» (номер по реестру — 4124) на осуществление страховой брокерской деятельности из-за неисполнения компанией предписания регулятора и отозвал лицензию ООО «Страховой брокер «Технология» (номер по реестру — 4267) на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с добровольным отказом организации от этой деятельности.

Росмед АО «АСК «Росмед» – универсальная компания, относительно небольшая по размеру сборов. По итогам 2016 года заняла 109-е место по размеру собранных страховых премий среди российских страховщиков и 38-е место – в сегменте добровольного медицинского страхования. Основные доли страхового портфеля в 2016 году пришлись на добровольное медицинское страхование (36,27%), страхование имущества юридических лиц (17,99%) и страхование грузов (12,04%). Компания не имеет филиалов в регионах и представлена головным офисом в Москве.