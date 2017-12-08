Эксперты ожидают, что в 2018 году в России упадет рынок ICO. Об этом заявила руководитель рабочей группы Госдумы по оценкам риска оборота криптовалюты Элина Сидоренко, выступая на конференции CryptoSpace в Москве.

«В 2018 году в России мы ожидаем скандала, связанного с падением рынка ICO. Это связано с тем, что в следующем году компании должны начать выполнять обязательства, которые они взяли на себя в 2016 и 2017 годах. На деле это способно сделать менее 10% компаний. Начался спуск вниз, нам достаточно поскользнуться, и мы покатимся», — пояснила Сидоренко.

Ажиотаж вокруг криптовалюты начался после встречи президента РФ Владимира Путина с основателем Ethereum Виталиком Бутериным. Люди побежали снимать «чистые», «белые» деньги со счетов и становиться в очередь на обмен криптовалют. В среднем на эти цели человек снимал 30 тыс. долларов в Москве.

«Сейчас бабуськи, насмотревшись по ТВ новостей про рост биткоина, просят соседских детей: «Сыночек купи мне биточек». Мы должны донести до народа мысль о том, что бабушка может иметь «биток» только если она прошла курс компьютерной грамотности», — прокомментировала Сидоренко.

По ее оценке, Россию ждет то же, что произошло в Китае, где был введен запрет на ICO из-за скам-проектов, число которых превысило 60%. «Китай закрылся, потому что правительство не смогло позволить компаниям работать по правилам «Черкизона» и не желало оказаться в ситуации краха. Китай подготовит законодательную базу и откроется вновь», — полагает Сидоренко.

Юлия ЛЮ (Bankir.ru) для Banki.ru