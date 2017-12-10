Банк Казани предлагает с 11 декабря открыть вклад «Рукавички».
Его минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 7,5% годовых. Пополнение счета возможно суммами от 10 рублей в течение всего срока. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Сезонное предложение, действующее по 31 декабря 2017 года. При досрочном расторжении договора процент пересчитывается по ставке до востребования. Пролонгация возможна на условиях вклада «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока», — добавляет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 13,64 млрд рублей (193-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,08 млрд, кредитный портфель — 8,34 млрд, обязательства перед населением — 6,83 млрд.