Банк Казани предлагает с 11 декабря открыть вклад «Рукавички».

Его минимальная сумма — 5 тыс. рублей. Срок размещения — полгода. Средства привлекаются под 7,5% годовых. Пополнение счета возможно суммами от 10 рублей в течение всего срока. Частичное снятие средств не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Сезонное предложение, действующее по 31 декабря 2017 года. При досрочном расторжении договора процент пересчитывается по ставке до востребования. Пролонгация возможна на условиях вклада «Городской стабильный» с выплатой процентов в конце срока», — добавляет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Банк Казани ООО «КБЭР «Банк Казани» — небольшая региональная кредитная организация, основными участниками которой являются мэрия г. Казани и российская лизинговая компания «Лизинг-Трейд». Приоритетными направлениями деятельности банк называет финансирование городского хозяйства и инфраструктуры, банковское обслуживание населения, кредитование малого и среднего бизнеса. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц, в том числе госучреждений.
На сегодняшний день мэрия Казани через Комитет земельных и имущественных отношений контролирует 49,12% в капитале банка (ранее его доля составляла 41,74%). Еще 50,88% (ранее — 58,26%) принадлежит местной лизинговой организации, работающей также в ряде регионов за пределами Татарстана, — ООО «Лизинг-Трейд». До недавнего времени бенефициарами последней значились граждане Республики Кипр Деонисиу Констанция и Тсангари Троодиа, однако в декабре 2015 года ключевым собственником лизинговой компании стал бывший первый вице-мэр Казани, председатель наблюдательного совета Банка Казани Оскар Прокопьев, являющийся на текущий момент основным контролирующим лицом кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 13,64 млрд рублей (193-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 2,08 млрд, кредитный портфель — 8,34 млрд, обязательства перед населением — 6,83 млрд.