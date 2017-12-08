Доходность рублевых депозитов физических лиц и компаний в российских банках снизилась в октябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствует статистика ЦБ.

Средняя доходность вкладов физлиц на срок до года без учета вкладов до востребования уменьшилась с 7,16% в сентябре текущего года до 7,11% в октябре. Средневзвешенная ставка по депозитам до востребования (сюда включаются в том числе вклады, по которым допускается совершение расходных операций в пределах суммы, превышающей неснижаемый остаток, при условии что величина неснижаемого остатка не превышает 1 тыс. рублей) опустилась до 2,36% после роста до 2,77% в предыдущем месяце вразрез с общим трендом. Доходность краткосрочных вложений с учетом депозитов до востребования снизилась с 6,76% до 6,71%.

Средневзвешенная ставка по розничным рублевым депозитам на срок более года опустилась с 7,24% в сентябре до 7,16% в октябре.

Для нефинансовых организаций средневзвешенная ставка по депозитам на срок до года (включая депозиты до востребования) снизилась с сентябрьских 7,44% до 7,17% в октябре, на срок свыше года — с 8,39% до 7,25%.

Данные приведены без учета операций Сбербанка, который представляет такую отчетность позже, уточняется в материалах регулятора.



Напомним, с начала текущего года Банк России снизил ключевую ставку в целом на 1,75 процентного пункта. Последнее снижение — на 0,25 п. п. (до 8,25% годовых) — было осуществлено в конце октября.

