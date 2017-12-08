В Чувашии направлено в суд уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Злоумышленники наблюдали за гражданами у банкоматов, узнавали ПИН-коды их банковских карт, меняли их на муляжи, а затем похищали со счетов деньги, сообщает пресс-служба МВД России.

«Большинство жертв мошенников были людьми преклонного возраста, и не замечали, что возле банкоматов за ними ведется наблюдение. Узнав ПИН-код, злоумышленники подкидывали жертве кошелек и предлагали вернуть его в банк либо оставить себе. А потом появлялся якобы владелец кошелька и требовал вывернуть карманы. В этот момент осуществлялась подмена банковской карты потерпевших на похожий по внешнему виду пластиковый муляж», — говорится в сообщении ведомства.

Заполучив чужую карту, мошенники немедленно переводили деньги пострадавших на свои счета. В большинстве случаев обманутые узнавали о краже только месяц спустя, когда приходили за следующей пенсией.

После серии мошенничеств в Чебоксарах, обвиняемые были задержаны. В автомашине задержанных было обнаружено множество самой разной одежды, которою постоянно меняли злоумышленники. Один из счетов был открыт по паспорту умершего гражданина, использовались и другие методы конспирации.

В ходе следствия выявлены еще четыре аналогичных преступления, совершенных ОПГ на территории Татарстана, Красноярского края и Хакасии. Потерпевшие не обращались в полицию, не надеявшись на возврат похищенного.

Следствию удалось не только собрать доказательства их вины, но и обеспечить возмещение ущерба всем пострадавшим на сумму порядка 1,2 млн рублей.