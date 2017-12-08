ОТП Банк подписал соглашение о партнерстве с сетью ювелирных магазинов Pandora. Теперь более чем в 200 магазинах сети можно оформить кредит ОТП Банка на приобретение любого понравившегося украшения, указывают в финучреждении.

Максимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Процесс рассмотрения заявки и оформления кредита займет не более 15 минут. Из документов потребуется только паспорт. Другие условия кредитования в сообщении банка не уточняются.



«Данный сегмент — еще одно перспективное направление в POS-кредитовании банка. С начала года объем выданных кредитов на ювелирные украшения уже составляет более 1 миллиарда рублей, и мы планируем активно развивать это направление в дальнейшем», — отметил заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев.