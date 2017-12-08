ОТП Банк подписал соглашение о партнерстве с сетью ювелирных магазинов Pandora. Теперь более чем в 200 магазинах сети можно оформить кредит ОТП Банка на приобретение любого понравившегося украшения, указывают в финучреждении.
Максимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Процесс рассмотрения заявки и оформления кредита займет не более 15 минут. Из документов потребуется только паспорт. Другие условия кредитования в сообщении банка не уточняются.
«Данный сегмент — еще одно перспективное направление в POS-кредитовании банка. С начала года объем выданных кредитов на ювелирные украшения уже составляет более 1 миллиарда рублей, и мы планируем активно развивать это направление в дальнейшем», — отметил заместитель председателя правления ОТП Банка Александр Васильев.
АО «ОТП Банк» — «дочка» одноименной венгерской банковской группы, один из крупнейших розничных банков на российском рынке с развитой сетью подразделений как в Москве, так и в других регионах страны. Банк сосредоточен на работе по таким направлениям розничного бизнеса, как POS-кредитование, кредитные карты, кредиты наличными, прием вкладов населения. Фининститут также очень активен на валютном и межбанковском рынках, в операциях с производными инструментами.
По состоянию на 10 ноября 2016 года венгерский OTP Bank контролирует 97,88% акций российской кредитной организации, пакетом еще в 1,2% владеет венгерское закрытое акционерное общество по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». Оставшиеся акции (менее 1%) распределены между прочими акционерами, доля каждого из которых не превышает 1%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 136,55 млрд рублей (53-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 29,49 млрд, кредитный портфель — 82,54 млрд, обязательства перед населением — 55,06 млрд.