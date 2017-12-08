АФК «Система» решила подать иск в суд к компаниям «Роснефть» и «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330,45 млрд рублей

АФК «Система» подала иск к НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» о возмещении ущерба на 330,45 млрд рублей, сообщили в пресс-службе холдинговой компании.

«ПАО «АФК «Система», публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает, что корпорация подала иск в Арбитражный суд города Москвы к НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» о возмещении ущерба в размере 330 448 787 336 рублей. В течение 2017 года НК «Роснефть» и АНК «Башнефть» предпринимали и продолжают предпринимать заведомо недобросовестные действия с целью неосновательного обогащения ответчиков и разрушения корпоративной стоимости АФК «Система», доведения корпорации до банкротства, нанесения ущерба корпорации, ее акционерам и кредиторам», — говорится в релизе.



Ранее стало известно, что «Башнефть» и «Роснефть» подали иск к АФК «Система» и компании «Система-Инвест» о возмещении убытков в размере 131,6 млрд рублей.

«В этой связи АФК «Система» вынуждена предпринимать действия для защиты законных интересов корпорации, ее сотрудников, партнеров и акционеров и обратиться в суд с требованием о возмещении причиненного ущерба. В то же время АФК «Система» подтверждает неоднократно заявленную ранее готовность к скорейшему урегулированию конфликта на честной и объективной основе в интересах всех участников спора и экономики России в целом», — отметили в АФК «Система».