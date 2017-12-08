Банк России обсудил с участниками ассоциации «ФинТех» предложения по созданию специальной регулятивной площадки (сэндбокса) для апробации инновационных финансовых технологий и сервисов.

«Главной целью создания такого механизма является содействие развитию инновационных финансовых технологий и сервисов с учетом обеспечения стабильности финансовой системы и защиты прав потребителей, — отметила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, чьи слова приводятся в сообщении ЦБ. — Регулятивная площадка также будет способствовать сокращению времени внедрения таких технологий при более низких издержках, расширению ассортимента сервисов и повышению их доступности для потребителей».

Сэндбокс позволит осуществлять пилотный запуск инновационных технологиий или продуктов и сервисов в тестовой среде, организованной в Банке России или на площадке инициатора проекта в соответствии с критериями, определенными для такого «пилота». Планируется тестировать те инновационные технологии и сервисы, при внедрении которых необходимо внесение изменений в законодательство или разработка нового регулирования, в том числе в сфере защиты прав потребителей и инвесторов. Возникновение новых рисков, а также изменение или создание новых моделей угроз, связанных с применением инновационных технологий и сервисов, также станет критерием для отбора проектов в «песочницу».

Участники рынка одобрили предложения Банка России и выразили заинтересованность в скорейшем запуске «регулятивной песочницы».



Предложения будут направлены в правительство с учетом пожеланий участников рынка, после чего представлены президенту РФ в соответствии с поручением по итогам совещания 10 октября 2017 года по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере.