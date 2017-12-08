Тинькофф Банк совместно с оператором связи Tele2 приступил к выпуску кобрендовой карты «Другие правила». Владельцы кредитной карты получают бонусы за потраченные средства и могут расплачиваться ими за покупки.

Кредитный лимит карты может составить до 300 тыс. рублей, а льготный беспроцентный период — до 55 дней. Оформив карту «Другие правила», клиенты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона после первой трансакции по ней. Держатели карты могут пополнять ее баланс без комиссии в более чем 300 тыс. точках партнеров Тинькофф Банка.

Карта «Другие правила» не ограничивает выбор клиента одним банком-эмитентом, а предлагает оценить преимущества той или иной карты и сделать выбор самостоятельно. При этом абоненты Tele2 могут получить банковский продукт на условиях, которые недоступны обычным держателям карт.



Держатели карты получают бонусные баллы в размере 1% (а в рамках спецпредложений — до 30%) от стоимости любых покупок. Баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному, ими можно компенсировать расходы в кафе и ресторанах или на покупку железнодорожных билетов.