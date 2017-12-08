Тинькофф Банк совместно с оператором связи Tele2 приступил к выпуску кобрендовой карты «Другие правила». Владельцы кредитной карты получают бонусы за потраченные средства и могут расплачиваться ими за покупки.
Кредитный лимит карты может составить до 300 тыс. рублей, а льготный беспроцентный период — до 55 дней. Оформив карту «Другие правила», клиенты Tele2 получат бонус в размере 500 рублей на счет мобильного телефона после первой трансакции по ней. Держатели карты могут пополнять ее баланс без комиссии в более чем 300 тыс. точках партнеров Тинькофф Банка.
Карта «Другие правила» не ограничивает выбор клиента одним банком-эмитентом, а предлагает оценить преимущества той или иной карты и сделать выбор самостоятельно. При этом абоненты Tele2 могут получить банковский продукт на условиях, которые недоступны обычным держателям карт.
Держатели карты получают бонусные баллы в размере 1% (а в рамках спецпредложений — до 30%) от стоимости любых покупок. Баллы конвертируются в рубли по курсу один к одному, ими можно компенсировать расходы в кафе и ресторанах или на покупку железнодорожных билетов.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 266,38 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 57,18 млрд, кредитный портфель — 162,73 млрд, обязательства перед населением — 139,49 млрд.