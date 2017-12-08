Арбитражный суд Москвы признал банкротом политика, бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и открыл в его отношении заключительную процедуру банкротства — реализацию имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Финансовый управляющий Митрофанова Виктор Ельцов сообщил в пятницу, что первое собрание кредиторов, состоявшееся 29 ноября, высказалось за банкротство должника, так как план реструктуризации долгов не был представлен. По словам Ельцова, на данный момент в реестр требований кредиторов Митрофанова включены его обязательства перед шестью кредиторами на сумму более 543 млн рублей.

Первая процедура банкротства Митрофанова — реструктуризация долгов — была введена судом в мае по заявлению БМВ Банка, которому экс-депутат задолжал 7,4 млн рублей по автокредиту.

Ельцов, которого суд в пятницу утвердил финансовым управляющим и на процедуру реализации имущества, сообщил также, что признаков фиктивного или преднамеренного банкротства не выявлено. Ориентируясь на данные о доходах Митрофанова за три года, финансовый управляющий пришел к выводу, что возможности рассчитаться с кредиторами у должника нет.

Как рассказал Ельцов, обнаруженное имущество Митрофанова представлено автомобилем BMW-750Li, находящимся в залоге у БМВ Банка, автомобилем ГАЗ-21 и земельным участком в Псковской области, денежные средства на счетах отсутствуют. Отчет финуправляющего о ходе банкротства суд назначил на 6 июня. Как следует из материалов дела о банкротстве, крупнейшими кредиторами, чьи требования уже признаны судом обоснованными, являются Банк Развития Технологий, которому экс-депутат задолжал более 384 млн рублей, ЮниКредит Банк (около 80 млн рублей), ООО «Братцевское» (более 43 млн рублей), компания «АСН-Инвест» (более 21 млн рублей).