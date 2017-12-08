В анонимном телеграм-канале «Караульный» появился пост, в котором утверждается, что около 10% российских детей в своих письмах Деду Морозу просят подарить им криптовалюту. Якобы они мечтают получить на Новый год биткоин, «биток» и «бетховен», приводит портал BFM.Ru данные указанного сообщения, напоминая, что аналогичные шутки и раньше публиковались в социальных сетях.

По информации портала, в резиденции Деда Мороза опровергли сведения о том, что дети хотят найти под елкой биткоины. О том, что просят чаще всего на самом деле, радиоканалу Business FM рассказала специалист по работе с письмами почты Деда Мороза Оксана Панова: «Пишут люди разных возрастов. Дети в основном просят гаджеты современные — айфоны, айпады, куклы «Монстр Хай», baby born. У мальчиков это Lego, роботы-трансформеры, гироскутеры, самолеты, машинки на пульте управления. Книги просят также».

С учетом того, что курс биткоина вырос за последнюю неделю с 11 тыс. долларов до 16 тыс. и даже превышал отметку в 18 тыс. долларов, а годовой рост виртуальной валюты составил 200%, такому подарку обрадовался бы и взрослый, отмечает BFM.Ru (по данным Coinmarketcap, на момент публикации данной заметки курс биткоина составляет порядка 15,4 тыс. долларов. — Прим. Банки.ру). По мнению ряда аналитиков, рост биткоина продолжится, к концу года он может подорожать вдвое. Впрочем, с этим согласны не все.

Курс биткоина за сутки вырос на 4 тыс. долларов Курс биткоина за сутки вырос на 4 тыс. долларов, впервые в истории торгов превысив отметку 18 тыс. долларов.

Как указывает информационный портал, ранее сообщалось, что Дед Мороз якобы рассказал журналистам в Нижнем Новгороде о советах друзей выпустить свою криптовалюту, которую новогодний волшебник хочет назвать «дедульки». Однако позднее он отметил, что не имеет ничего против биткоинов, но его валютой останутся шишки.



Шутку поддержали отечественные эксперты. Они заявили РИА Новости, что дедушке все же стоит подумать как о вложениях в портфель криптовалют, так и о проведении ICO для сбора средств на корм оленям, а также о создании майнинговой фермы, которая заодно поможет обогреть зимнюю резиденцию, пишет BFM.Ru.