Средний платеж по налогам в онлайне вырос на 31% и сейчас составляет 1,503 тыс. рубля. Таковы данные исследования «Яндекс.Деньги».



Эксперты учитывали платежи на сайте «Яндекс.Денег» электронными деньгами и банковскими картами в 2016 и 2017 годах (пользователи могут найти свой налог по номеру квитанции, а задолженность, не оплаченную вовремя, по ИНН).



«Крайний срок уплаты налога за предыдущий год наступает 1 декабря, поэтому пик платежей приходится на ноябрь и декабрь. Меньше всего налоговых платежей — в феврале, июне и июле. В декабре по сравнению с июнем число налоговых платежей за имущество выше в девять раз, а за транспортный и земельный налоги — в восемь раз. Половина платежей — это оплата налога на имущество, 31% — транспортного налога, 19% — земельного. В среднем за год на одного пользователя пришлось два оплаченных налога. 70% налогоплательщиков, плативших через «Яндекс.Деньги», — мужчины», — говорится в релизе.

Среди регионов по величине среднего чека лидирует Центральный федеральный округ, где платят по 1,879 тыс. рублей. Меньше всего платят в Сибирском федеральном округе — 947 рублей. В Дальневосточном федеральном округе эта сумма составляет 1,356 тыс. рублей; в Уральском —1,142 тыс. рубля; в Северо-Западном — 1,437 тыс. рубля; в Приволжском — 1,171 тыс. рубля; в Южном федеральном — 1,365 тыс. рубля.