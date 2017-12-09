ПАО «АКБ «Кузбассхимбанк» — небольшой по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в Кемерово. Ориентирован на розничное и корпоративное кредитование, обслуживание счетов юрлиц, привлечение средств граждан во вклады. Основные источники фондирования — средства физлиц и собственный капитал. Сеть продаж ограничена одним дополнительным офисом в домашнем регионе. Ключевой бенефициар кредитной организации — президент Федерации вольной борьбы Кузбасса, председатель совета директоров банка Сергей Большаков (21,00%).

На текущий момент бенефициарами банка являются президент Федерации вольной борьбы Кузбасса, председатель совета директоров Сергей Большаков (21,00%), члены совета директоров Константин Панфилов (9,97%) и Сергей Наумов (9,87%), Вера Мартынюк (9,85%), Ольга Масленникова (9,82%), Лариса Шедова (8,01%), ЗАО «КБ «Русский Международный Банк» (7,78%), Анатолий Надежницкий (6,35%), Ольга Апуник (6,17%), Наталья Лаврик (2,78%), Наталья и Дмитрий Череповы (супруги, совместно владеют 2,65%), гражданин Катманду Артем Упрети (2,09%), Мекатрейд (1,24%), Виктор Гарченко (1,11%) и миноритарии (1,31%).

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,59 млрд рублей (446-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,45 млрд, кредитный портфель — 0,93 млрд, обязательства перед населением — 1,02 млрд.