Фондовые площадки Азии завершили торги пятницы положительной динамикой ключевых индикаторов.



Японский Nikkei 225 вырос на 1,39% по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 22 811,08 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,19% до 28 639,85, а индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,55% до 3 289,99 пункта. Сингапурский Straits Times Index повысился на 1,08% и завершил сессию на отметке 3 424,64. Южнокорейский KOSPI показал рост на 0,08% до 2 464 пунктов.