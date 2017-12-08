Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» спрогнозировала киберугрозы, с которыми могут столкнуться в следующем году рядовые пользователи компьютеров и мобильных устройств.

Сегодня в России в среднестатистическом доме насчитывается два компьютера и четыре мобильных устройства, и все они имеют доступ к Интернету, при этом 15% пользователей проводят в Сети более 50 часов в неделю только во нерабочее время, приводят аналитики данные исследований.

В 2018 году, по мнению экспертов, злоумышленники могут выйти за границы привычных устройств и начать активнее атаковать новые подключенные к Интернету системы — например, автомобили или медицинские приборы. Так, в случае с машинами злоумышленники могут заразить смартфон автовладельца и манипулировать приложением, которое управляет различными функциями автомобиля: открыванием и закрыванием дверей, запуском двигателя, определением местонахождения и т. п.

Что касается подключаемых к Интернету медицинских приборов, то их число, по оценкам экспертов, в следующем году вырастет до 19 млн. Если добавить к этому еще более 100 млн фитнес-трекеров, которые также помогают людям следить за здоровьем, то можно представить, что злоумышленники вряд ли обойдут стороной столь широкий спектр подключенных к Сети устройств, рассуждают в «Лаборатории Касперского». Масштаб угрозы может варьироваться от кражи персональных данных о состоянии здоровья до опасной для жизни переустановки настроек в медицинских приборах, например дозаторах инсулина.

В зоне особого риска в ближайшее время окажутся пользователи мобильных устройств. Поскольку Интернет сегодня доступен всегда и везде, люди все чаще предпочитают использовать смартфоны, а не традиционные компьютеры. К примеру, 41% пользователей в России заходят в системы онлайн-банкинга именно с мобильных устройств. В связи с этим значительные усилия злоумышленников в 2018 году будут направлены именно на смартфоны и планшеты, причем в сферу интересов киберпреступников попадут все возможные источники денег пользователей, в том числе криптокошельки и приложения с различными бонусами.

Наконец, злоумышленники с высокой долей вероятности продолжат взламывать различные домашние гаджеты для создания на их основе больших ботнетов. Роутеры, веб-камеры, термостаты и прочие умные устройства в доме содержат немало уязвимостей, которыми, как показывает практика, умело пользуются киберпреступники. Для предотвращения подобного развития событий эксперты рекомендует по крайней мере сменить пароли, установленные производителями этих устройств, а лучше выделить для них отдельную подсеть, чтобы хакеры не могли атаковать основные устройства в случае заражения.



«Во многих случаях пользователи могут сами контролировать безопасность своих цифровых устройств: менять установленные по умолчанию пароли на более надежные, проявлять бдительность, использовать современные защитные решения», — напоминает руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Юрий Наместников.