Совкомбанк полностью разместил биржевые облигации серии БО-05 в объеме 10 млрд рублей. Об этом сообщили в банке, уточнив, что изначально планировался объем выпуска на уровне 5 млрд.

Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 9,25—9,5% годовых. В ходе сбора заявок спрос на облигации банка превысил первоначальное предложение в 2,8 раза и составил 14 млрд рублей. В итоге объем выпуска был увеличен банком до 10 млрд, а ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых, что соответствует доходности в 9,1% годовых.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Купонный период составляет 182 дня. Срок обращения бумаг — около десяти лет (3 640 дней). Предусмотрена оферта через год.

Размещение происходило по открытой подписке. «В ходе технического размещения выпуска на Московской бирже от инвесторов были получены рекордные 230 заявок», — отмечается в релизе Совкомбанка.

«Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также входит в первый уровень листинга Московской биржи. Выпуску присвоен кредитный рейтинг «А(Ru)» от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА). Идентификационный номер выпуска 4В020400963В от 20 января 2014 года», — указано в сообщении.



Агентом по размещению выступил Совкомбанк, организаторами размещения — банк «Ак Барс», Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Депозитарием выпуска является НРД.